У Керчі 15-річні вихованці інтернату згвалтували 55-річну жінку

Сімферополь. 21 березня. УНІАН. У Керчі працівники міліції затримали двох 15-річних вихованців школи-інтернату за підозрою в пограбуванні і згвалтуванні 55-річної місцевої жительки.

Як повідомляє Відділ зв`язків з громадськістю ГУ МВС в АРК, інцидент стався 17 березня.

Жінка звернулася в міліцію із заявою, вказавши, що пізно ввечері на вулиці на неї напали двоє хлопців, вихопили сумочку, в якій було всього 50 гривень. Залишившись незадоволеними награбованим, вони повернулися до жінки, відібрали ювелірні прикраси і зґвалтували її. Цього ж дня підлітки скоїли крадіжку металобрухту.

Проти затриманих порушили кримінальну справу. Їм загрожує до 12 років ув`язнення.

