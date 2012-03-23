МВС хоче каструвати ґвалтівників

Київ. 23 березня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ виступає за посилення відповідальності за зґвалтування. Про це на прес-конференції сказав начальник прес-служби МВС Володимир Поліщук.

"Стаття 152 Кримінального кодексу передбачає до 12 років позбавлення волі. Це немало. Але рішення приймає суд ...Мені здається, що слід посилити відповідальність. В деяких країнах за це передбачена кастрація", - сказав Поліщук.

При цьому він додав, що питання внесення відповідних змін до законодавства необхідно вирішувати шляхом громадського обговорення.

За останній час відбулося два резонансних зґвалтування. Одне 10 березня в Миколаєві, коли 3 молодих людей зґвалтували, побили і потім підпалили 19-річну дівчину, а друге - у другій декаді березня в Умані Черкаської області, коли дівчину зґвалтували 5 молодих людей, один з яких, як попередньо встановлено, є сином депутата Черкаської обласної ради.

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