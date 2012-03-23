В адмінбудинку Івано-Франківської ОДА впав ліфт

Івано-Франківськ. 23 березня. УНІАН. Із проханням звернути увагу на стан технічної безпеки в адмінприміщенні Івано-Франківської облдержадміністрації звернулася сьогодні депутат від фракції «Нашої України» Ольга Бабій.



Звернення було адресовано голові облради Олександрові Сичу, голові ОДА Михайлу Вишиванюку й міському голові Івано-Франківська Віктору Анушкевичусу.



За словами депутата, щоденно органи виконавчої влади відвідує сотні людей, а тому потрібно дбати про їхню безпеку. В першу чергу, це стосується ліфтів, термін використання яких вже давно вичерпався.

«А нещодавно один ліфт взагалі впав. Добре, що на той час в ньому не було людей», - наголосила Бабій.



Депутат попросила чиновників відреагувати на це прохання й виділити кошти на заміну ліфтів, що забезпечить безпеку громадян в приміщенні адмінбудівлі.

Firtka