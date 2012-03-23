У Полтаві молодик обікрав музичний автомат

Полтава. 23 березня. УНІАН. Правоохоронці затримали зловмисника, який «обчистив» музичний автомат. Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

Як встановили міліціонери, 17-го березня по вулиці Шевченка 21-річний полтавець, відпочиваючи в одному із кафе, викрав 1,5 тис. грн з музичного автомату.

Наразі правоохоронці вирішують питання про порушення кримінальної справи за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України - крадіжка. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

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