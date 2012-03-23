У Донецьку намагалися пограбувати Ощадбанк

Донецьк. 23 березня, УНІАН. Сьогодні в Донецьку невідомий намагався пограбувати відділення Ощадбанку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськуправління міліції, сьогодні о 15.55 до Ворошиловського райвідділу внутрішніх справ надійшло повідомлення про те, що на відділення банку було здійснено спробу розбійного нападу.

Невідомий, обличчя якого було закрите шарфом, зайшов у приміщення з предметом, схожим на пістолет, і з молотком та вимагав видати йому гроші.

Співробітник банку сказав, що грошей не дасть, і натиснув тривожну кнопку. Зловмисник побачив це й втік.

На місці пригоди працює слідчо-оперативна група.