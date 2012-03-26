На Буковелі розбився директор київського ТОВ „Продхолдінг”

Івано-Франківськ. 26 березня. УНІАН. В п'ятницю, 23 березня, приблизно о 12:20, під час катання на лижах у гірськолижному туристичному комплексі Буковель при падінні і ударі об дерево травмувався 36-річний житель міста Києва, директор ТОВ «Продхолдінг».

Як повідомляє головне управління МНС в Івано-Франківській області, потерпілого доставили в Надвірнянську центральну районну лікарню, де він і помер під час реанімаційних заходів.

Тіло направлено в морг обласного бюро для санітарно-медичної експертизи. Ведеться перевірка.

Галицький кореспондент