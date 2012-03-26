На Буковелі розбився директор київського ТОВ „Продхолдінг”
14:07, 26 березня 2012Кримінал
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Катався на лижах
Івано-Франківськ. 26 березня. УНІАН. В п'ятницю, 23 березня, приблизно о 12:20, під час катання на лижах у гірськолижному туристичному комплексі Буковель при падінні і ударі об дерево травмувався 36-річний житель міста Києва, директор ТОВ «Продхолдінг».
Як повідомляє головне управління МНС в Івано-Франківській області, потерпілого доставили в Надвірнянську центральну районну лікарню, де він і помер під час реанімаційних заходів.
Тіло направлено в морг обласного бюро для санітарно-медичної експертизи. Ведеться перевірка.
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