На Закарпатті жінка погрожувала спалити себе... горілкою

Ужгород. 26 березня. УНІАН. Неприємний інцидент стався днями у Виноградові. До відділу служби у справах дітей райдержадміністрації післяобідньої пори зайшла 29-річна жителька міста. Від цієї жінки місцева влада забрала двох її неповнолітніх дітей за неналежне виконання своїх батьківських обов`язків.

І от тепер відвідувачка (а була вона напідпитку) стала погрожувати, що спалить себе просто в приміщенні.

Працівники служби у справах дітей повідомили про інцидент в райвідділ міліції й на місце пригоди прибула слідчо-оперативна група.

Міліціонери вилучили від нетверезої жінки скляну пляшку ємністю 0,33 л. із запахом горілки, за допомогою якої вона й погрожувала вчинити самоспалення.

Затриману доставили для обстеження в районну лікарню, - повідомили Закарпаття онлайн в СЗГ УМВС України в Закарпатській області.



