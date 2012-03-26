На Рівнещині місто Сарни ледь не злетіло у повітря

Рівне. 26 березня. УНІАН. У лісовому масиві, за три кілометри від міста Сарни, місцевий житель, який там вигулював собаку, виявив декілька предметів, схожих на снаряди. Чоловік одразу повідомив про небезпечні знахідки за номером 101.

Про це повідомив капітан служби цивільного захисту, начальник центру пропаганди УМНС в Рівненській області Микола Прокопчук.

На наступний день на місце прибула група піротехніків обласного управління МНС. Одразу було встановлено, що на поверхні знаходяться дві 10-кілограмові авіаційні бомби, артилерійський снаряд калібром 76 мм та мінометна міна калібром 82 мм. Усі боєприпаси радянського виробництва часів Другої світової війни.

Під час обстеження території піротехніки виявили ще 101 авіаційний підривник та 7 авіаційних бомб. Загалом 112 вибухонебезпечних предметів.

У той же день у безлюдному кар’єрі успішно знешкодили 62 боєприпаси. Наразі обстеження території триває, адже, за словами старожилів, у роки війни саме на цьому місці був розташований радянський військовий аеродром.

Рівненська газета