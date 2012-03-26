У ДТП на Харківщині загинув майор міліції

Харків. 26 березня. УНІАН. У ДТП у Харківській області загинув майор міліції.

Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса Волкова, аварія сталася 25 березня близько 18.00 поблизу села Мурафа Краснокутського району.

43-річний водій автомобіля «Део Ланос», оперуповноважений міліції, рухаючись у напрямку райцентру Красний Кут, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на залізне дорожнє огородження.

Від отриманих тілесних ушкоджень водій помер на місці події.

Ведеться слідство.