У Польщі затримали групу українських автомобільних злодіїв

Поліцейські затримали польсько-українську групу злодіїв автомобілів, повідомив представник Головної комендатури поліції Польщі Кароль Якубовський.

«Поліцейські з Центрального слідчого бюро, спільно з прикордонниками, провели акцію на території всієї країни. У результаті затримано 14 осіб, віком від 22 до 64 років. Це мешканці Перемишля, Кракова, Катовиць Ґожува та Варшави. Серед затриманих – п’ятьох громадян України», - повідомив представник поліції.

За його словами, злодії крали автомобілі люкс-класу в Україні, а згодом «легалізували» їх на території Польщі. Потім машини потрапляли на ринки країн Євросоюзу.

Украдені автомобілі перетинали польсько-український кордон ще до того, як їх було внесено до списку вкрадених авт. Машини реєстровано в Польщі на основі підроблених документів.

«Поліцейські здійснили обшук помешкань, домашніх господарств та автокомісів. Під час обшуку виявлено 14 люкс-автомобілів таких марок, як Lexus, Jaguar, Mercedes, BMW. Вартість цих автомобілів оцінюється на приблизно один мільйон 400 тисяч злотих», - сказав Якубовський.

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