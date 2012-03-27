За хабар затримано директора національного парку «Черемоський»
19:23, 27 березня 2012Кримінал
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Посадовець вимагав хабар від одного із співробітників за сприяння у переведенні на вищу посаду
Чернівці. 27 березня. УНІАН. У Чернівецькій області за хабар затримано директора Національного парку «Черемоський».
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, посадовець вимагав і одержав хабар у сумі 1500 дол. від одного із співробітників за сприяння у переведенні на вищу посаду.
Прокуратурою області відносно директора порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
В порядку ст. 115 КПК України його затримано й поміщено в ізолятор тимчасового тримання.
Досудове слідство у справі триває.
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