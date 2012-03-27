Чернівці. 27 березня. УНІАН. У Чернівецькій області за хабар затримано директора Національного парку «Черемоський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, посадовець вимагав і одержав хабар у сумі 1500 дол. від одного із співробітників за сприяння у переведенні на вищу посаду.

Прокуратурою області відносно директора порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

В порядку ст. 115 КПК України його затримано й поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

Досудове слідство у справі триває.