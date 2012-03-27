У Херсоні побили і згвалтували матір двох маленьких дітей

Херсон. 27 березня. УНІАН. У Херсоні п'яний побив і згвалтував матір двох маленьких дітей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС в Херсонській області, в Херсоні 23 березня в чергову частину Суворовського райвідділу міліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них доставили 27-річну жінку. У постраждалої діагностували забій підборіддя, садна і гематоми обличчя.

Слідчо-оперативна група, яка оперативно прибула за місцем проживання потерпілої, затримала 32-річного чоловіка, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

У сусідів потерпілої правоохоронці з'ясували, що ті почули крики про допомогу і вийшли з квартир на сходову площадку, де побачили закривавлену сусідку, яка просила викликати "швидку допомогу".

Підозрюваного доставили у райвідділ міліції, де він дав свідчення. За словами затриманого в той день він багато випив, після чого на вулиці познайомився з жінкою, яка гуляла з двома дітьми. Допомагаючи підняти сходами дитячу коляску, напросився в гості. Там він став вимагати у господині гроші і коштовності. При цьому бив жінку руками і ногами. Коли вона перестала чинити опір, зловмисник згвалтував її у неприродний спосіб.

В даний час потерпіла у задовільному стані перебуває в лікарні.

За фактом події порушено кримінальні справи за ч.1 ст.153 КК України "Насильницьке задоволення статевої пристрасті в неприродний спосіб (карається позбавленням волі строком до 5 років) і ч.1 ст.187 КК України "Розбій" (карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років).