В Хмельницькому зек вбив і спалив матір трьох дітей

Хмельницький. 27 березня. УНІАН. Близько 4-ої години ранку на пряму лінію «101» зателефонували мешканці одного із приватних секторів міста Хмельницького із повідомленням про те, що на сусідньому господарстві виникло займання. Пожежники швидко загасили вогонь, але від тієї частини будинку, яка власне і горіла, мало що залишилось. Під час детального огляду згарища вогнеборці виявили обгорілий труп жінки із явними ознаками насильницької смерті, про що одразу було повідомлено до міліції.

Потерпілою виявилась 31-річна жителька одного із сіл Хмельницького району, яка винайняла це житло близько двох тижнів тому.

Перебратися до обласного центру жінку змусила абсолютна безвихідь, адже на руках у матері-одиначки було троє неповнолітніх дітей, старша з яких, 13-річна дівчинка, важко хворіє. Тут жінка влаштувалась продавцем посуду на одній із торговельних алей міста.

На розкриття жорстокого вбивства було спрямовано практично увесь особовий склад Хмельницького міського відділу міліції, а також працівників Управління карного розшуку УМВС України в області. Роботу правоохоронців значно ускладнювало те, що будинок, у якому сталося вбивство, сильно вигорів, а коло осіб, з якими спілкувалася потерпіла, було доволі широким. Але, не зважаючи на це, станом на 17 год. 30 хв. було встановлено особу чоловіка, обґрунтовано підозрюваного у вчиненні злочину, та в одному із сіл Хмельницького району проведено вдалу операцію по його затриманню. Зловмисником виявився 31-річний приятель потерпілої, раніше уже двічі судимий за крадіжки.

Як пояснив затриманий, причиною такого вчинку стала сварка, яка виникла між ним і його знайомою під час розпивання спиртного. Чоловік схопив зі столу кухонного ножа й перерізав жінці горло, а так як вона ще подавала ознаки життя, закінчив «справу», перетиснувши їй горло шнуром від зарядного пристрою до телефону. Далі, з метою приховання слідів злочину, він облив залишками горілки штори та підпалив їх, а сам зібрав речові докази: ніж, закривавлений рушник, склянки та пляшку — і подався геть. Усе це зловмисник викинув у невеличке озеро, розташоване поблизу, а потім сів у таксі і поїхав у рідне село, де, трохи проспавшись, протягом дня активно порався по господарству, намагаючись постійно бути на виду у сусідів, щоб забезпечити собі алібі.

Хоч підозрюваний і стверджує, що вчинив убивство на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, але слідство також розглядає версію вчинення злочину з корисливих мотивів, адже потерпіла 5 місяців тому народила двійко хлопчиків-близнят і нещодавно отримала грошову допомогу від держави в розмірі 22 тисяч гривень, на які планувала придбати власне житло та забрати туди немовлят, яких через скрутне матеріальне становище змушена була віддати в будинок маляти.

Наразі слідство у справі триває. Проти підозрюваного порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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