У чернігівській "п'ятиповерхівці" стався вибух. Є загиблі

Чернігів. 27 березня. УНІАН. 26 березня, у панельному п'ятиповерховому житловому будинку в Чернігові стався вибух газу без подальшого горіння, внаслідок чого одна людина загинула, а четверо, з-поміж них дев'ятирічна дитина, госпіталізовані, повідомили в прес-службі МНС.

Вибух стався близько 21.15 в квартирі №3 на першому поверсі будинку по вул. 50 років ВЛКСМ, 36. Вибуховою хвилею пошкоджено перекриття у двох кімнатах між першим та другим поверхами і підлогу на першому поверсі до підвального приміщення, вибито шибки двох під’їздів будинку.

Перший заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Станіслав Прокопенко повідомив, що у госпіталізованих травми різного ступеня тяжкості - опіки, переломи, рвані рани і забиття, передають "Українські новини".

Проведена перекличка мешканців, їм запропонували поселитися в готелі "Градецький" або у родичів. Будинок охороняється міліцією, знеструмлений, відключені газ і вода. Місцева влада створила комісію з розслідування причин вибуху, обстеження будівлі з метою її відновлення для подальшого проживання мешканців.

Зазначимо, що недавно в житловому будинку в Дніпропетровську стався вибух побутового газу. В результаті вибуху загиблих не було, проте постраждали п'ятеро людей. У квартирі, де стався вибух, були вибиті всі шибки і спалахнула пожежа, яка згодом пошкодила покрівлю будинку.



Власники чернігівської квартири перед тим, як у ній пролунав вибух, сильно сварились.



Про це місцевому телеканалу "Дитинець" розповіли сусіди. Скандальне подружжя За їх словами, у квартирі разом з дитиною мешкало цивільне подружжя. Квартиру на першому поверсі вони придбали два роки тому. У день трагедії з обіду почали гучно сваритися. Один з сусідів розповів, що ввечері 33-річний голова сімейства Едуард Ільїн сам зачинився всередині помешкання. А в двері встромив передсмертну записку. Через певний час пролунав вибух.

"Люди такі неадекватні, тобто ми їх бачили дуже рідко. Його дружина стояла дуже п'яна, попросила у мене телефон, комусь зателефонувати, а поруч якраз стояв ріелтор, який хотів подивитися квартиру... Ріелтор сказав, що начебто Ільїн встромив в двері передсмертну записку", - розповів мешканець будинку В'ячеслав Жигарев. "Я йому сказав: не звертай уваги, оскільки вони "фестивалять" через день. До них часто їздять то пожежники, то санстанція, то міліція", - додав він. Інформацію про скандальне подружжя підтверджують і інші сусіди. "Я о 5:00 йшов, його дружина в цей час тарабанила у двері кулаком і кричала "Відчини!", - розповів житель 5-го поверху Володимир. За даними МНС, від вибуху господар квартири отримав 99% опіків тіла.



Попередньою причиною вибуху у 90-квартирному будинку МНС називають газ. "Але ж поки що комісія буде працювати. Без її висновків я не можу вам нічого конкретно сказати", - сказав начальник МНС в Чернігівської області Володимир Муха. Тим часом слідче управління міліції Чернігівської області порушило кримінальну справу за фактом вибуху газу. Мешканці будинку намагаються оговтатись. До лікарень окрім господаря квартири потрапили ще три людини - у 9-річного хлопчика травми живота та попереку, у 25-річного чоловіка рани голови та голені, у 93-річної бабусі зламані ребра.

Для постраждалих розгорнули пункт життєзабезпечення. Загалом евакуювали 61 людину. 25 людей тимчасово поселили в готелі "Градецький", а інші поїхали до родичів або знайомих. За допомогою автокрану та спецінструменту МНСники наразі розбирають завали та закріплюють пошкоджені конструкції будинку. Матеріальні збитки від вибуху ще не підрахували.

Букінфо

