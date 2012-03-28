Чоловік зґвалтував немовля

Працівники Славутського райвідділу міліції почали розслідувати резонансну справу, пов'язану з підозрою у зґвалтуванні немовляти. Про свої здогади з цього приводу у міліцію повідомила 31-річна матір маленької дівчинки, пише Gazeta.ua.

Вона повернулася уночі з розважального закладу і виявила, що її дитина вся в синцях і має характерні тілесні ушкодження, а п'яний співмешканець спить поруч. Жінка викликала міліцію і медиків. Маля негайно госпіталізували до лікарні, а правоохоронці тим часом взялися за розшук підозрюваного, який до їх приїзду устиг втекти з місця події.

За кілька годин чоловіка затримали на одній з вулиць міста. Він запевняв, що був дуже п'яний і нічого не пам'ятає. Підозрюваний раніше уже мав проблеми із законом і провів 12 років за ґратами за вбивство та зґвалтування.

Матір маленької жертви зґвалтування загалом має трьох дітей, усі від різних чоловіків. Її вже позбавлено батьківських прав відносно 12-річного та 5-річного хлопчиків - діти перебувають під опікою прабабусі.

За неофіційною інформацією, жінка вагітна четвертою дитиною. З новим співмешканцем вона проживала близько півроку. Наразі дівчинку обстежили фахівці районної та обласної лікарень, стан її здоров'я задовільний.

Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Оскільки ще немає усіх необхідних висновків судово-медичної експертизи, які могли б дати уявлення про ступінь важкості отриманих дитиною травм, попередньо кримінальна справа порушена за нанесення легких тілесних ушкоджень.

Розслідування обставин справи триває.

ТСН