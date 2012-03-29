Найбільша кількість викритих корупціонерів в Партії регіонів – МВС

Київ. 29 березня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявляє, що найбільша кількість викритих міліцією корупціонерів є членами Партії регіонів.

Про це він пише у своєму блозі на сайті МВС.

За даними міністра, минулого року до кримінальної відповідальності притягувалося 179 депутатів різних рівнів. Зокрема, як зазначає В.Захарченко, у вчиненні злочинів викриті 85 депутатів від Партії регіонів, 40 – від БЮТ, 33 – від НУ-НС, 10 – від Комуністичної партії України, 7 – від Блоку Литвина, 3 – від партії «Сильна Україна» та 1 – від ВО «Свобода».

”У цьому році до кримінальної відповідальності притягається 49 депутатів усіх рівнів та різної партійної приналежності: 30 депутатів - від Партії регіонів, 11 – від БЮТ, 5 – від НУ-НС, 1 – від Комуністичної партії України та 2 – від ВО «Свобода».

Серед них, зокрема, 5 депутатів міських рад, 10 депутатів райрад, 1 міський голова та 33 голови сільрад”, - інформує міністр.

При цьому він наголошує, що ”у корупціонерів основна приналежність – це доступ до влади та фінансових ресурсів”. ”Вони діють незалежно від партійної або фракційної належності. Вони – «інтернаціональні», - пояснив В.Захарченко.

”Таким чином, хочу ще раз підкреслити – правоохоронці не братимуть до уваги політичну приналежність того чи іншого виявленого корупціонера, а діятимуть відповідно до вимог чинного законодавства”, - наголосив міністр.