В Одесі затримали терористів-ваххабітів



Одеса. 29 березня. УНІАН. Працівники правоохоронних органів затримали в Одесі громадян Єгипту, Сирії, а також громадянина України, які були членами ваххабітської громадської організації «Прямий шлях» та вели протиправну діяльність. Зокрема, готували теракт на території України.

У правоохоронних органах інформацію щодо затримання ваххабітів не підтверджують, однак і не спростовують.

Також прес-служба прокуратури Одеської області повідомила, що прокуратура Одеси розслідує кримінальну справу, порушену проти члена однієї з громадських організацій за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Також зазначили, що члени організації поширювали літературу, спрямовану на розпалення міжнаціональної ворожнечі та провадили недозволену релігійну діяльність.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що окрім літератури у затриманих знайшли вибухівку – тротил, динаміт, гранату, електродетонатори та літературу з виготовлення вибухових речовин. Після обшуку затриманих звинуватили у незаконному поводженні зі зброєю. Наразі члени угруповання перебувають в одеському СІЗО.

Цю інформацію правоохоронці наразі не підтверджують.

Нагадаємо, наприкінці лютого спецслужби України і Росії запобігли замаху на Путіна.

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