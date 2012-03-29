У Чернівецькій області син зарубав матір

Чернівці. 29 березня. УНІАН. 28 лютого близько 9-ї ранку в с.Романківці Сокирянського району, у власному житловому будинку з чисельними колото-різаними ранами голови та обличчя було виявлено тіло 75-річної жінки.



Вжитими заходами працівники управління карного розшуку УМВС та Сокирянського РВ за скоєне встановили та затримали 34-річного чоловіка, який являється сином потерпілої. Того вечора він прийшов до дому перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомили у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, під час суперечки на побутовому ґрунті, він умисно наніс біля 10 ударів сокирою в голову своїй матері, яка від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці події. Після скоєного, син з місця події втік. Причиною суперечки зі слів затриманого стали гроші, які нібито мати без його дозволу витратила на оковиту.

Чоловіка, який раніше вже відбував покарання за хуліганство, заарештували і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ст. 115 ч.1 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

БукІнфо

