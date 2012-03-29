У Тернополі затримали вимагачів, які відбирали гроші у студентів

Тернопіль. 29 березня. УНІАН. У Тернополі затримали групу вимагачів, які із застосуванням зброї відбирали гроші у студентів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, до групи входили 24-річний тернополянин, раніше засуджений за хуліганство, його 20-річний товариш та 25-річний житель Івано-Франківська.

Спочатку вони залякали студента, який позичив 1 тис. грн, однак вчасно встиг повернути лише 500 грн. Щоб змусити юнака написати розписки про боргові зобов’язання на тисячу доларів, його систематично підстерігали на вулиці із битами або травматичним чи газовим пістолетами, а потім вивозили хлопця до лісу, ставили на коліна, до скроні прикладали зброю.

Коли юнак відмовився писати розписку на чергову суму боргу, йому прострелили ногу.

Далі вимагачі почали шукати нових жертв. Знайшли третьокурсника іншого вузу, в якого вимагали повернути невідомо за що 20 тис. доларів. Студента так залякали, що той поїхав до родичів у село і перестав з’являтися в Тернополі.

Потерпілі боялися звернутися до правоохоронців, оскільки вимагачі запевнили, що у них є впливові знайому в прокуратурі, судах.

Однак вони таки написали заяву в управління боротьби з організованою злочинністю.

Після цього під час передачі чергових 400 доларів правоохоронці затримали вимагачів. У них вилучили шість мисливських рушниць, кастет, чотири пістолети, набої, електрошокери, валюту, автомобілі «Бентлі» та «Крайслер».

Щодо них порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу.

Усіх вимагачів заарештовано.