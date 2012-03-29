У Чернівецькій області загинув контрабандист

Чернівці. 29 березня. УНІАН. Як стало відомо Геннадію Москалю, 27 березня неподалік прикордонного з Румунією села Корчівці Глибоцького району Чернівецької області на смерть розбився дельтапланерист, що летів з території сусідньої держави.

"За моєю інформацією, він повертався "пустий" після доправлення контрабандних українських цигарок до Румунії, однак через сильний вітер не впорався з керуванням і влетів у смереку, - заявив Геннадій Москаль. -Однак ні влада області, ні прикордонники, ні митники не надають розголосу цій інформації, очевидно, побоюючись, що про контрабандний бізнес, що вони «кришують», стане відомо громаді".

Перший заступник голови парламентського комітету боротьби з корупцією та організованою злочинністю Геннадій Москаль зауважує, що протягом останнього часу контрабандне переправляння українських цигарок до Румунії (в тому числі і за допомогою дельтапланів) набула масового характеру, що неможливо без "кришування" цього бізнесу з боку представників обласної влади та силових структур. "З цього приводу мною направлено депутатське звернення на ім'я голови Служби безпеки України", -- резюмував парламентар.

За повідомленням сектору зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області у ході проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено особу невпізнаного трупа, якого, як раніше повідомлялось, знайдено 27 березня в лісі біля села Купка Глибоцького району поруч із обломками пристрою подібного до дельтаплану обладнаного двигуном.

Ним виявився 48-річний житель міста Тернопіль, який значився як безвісті зниклий з 19 березня 2012 року.

За даним фактом проводиться ретельна перевірка.

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