“Мамочка” в Івано-Франківську здавала клієнтам 15-річних повій



Івано-Франківськ. 29 березня. УНІАН. Міліціонери Івано-Франківська за звинуваченням у сутенерстві затримали 21-річну жінку, на яку працювали дві повії.



“Мамочку” затримали у кафе одного з готелів, коли вона отримувала гроші за “роботу” своїх підопічних — 15-річної та 17-річної повій.



Юний вік повій здивував міліціонерів. Вони з’ясували, що неповнолітні “жриці кохання” виховуються у нормальних родинах.



Та вони постійно втікали з родин і кілька разів потрапляли у притулок для неповнолітніх. Найдревнішу професію, зауважив керівник підрозділу боротьби з торгівлею людьми УМВСУ в Івано-Франківській області Андрій Рогалевич, дівчата освоїли без примусу, навіть із задоволенням.



За годину сексуальних послуг кожна з цих “діточок” отримувала від 300 до 500 гривень. Після арешту “мамочки” дівчатка черговий раз опинилися у притулку для неповнолітніх, пишуть Вікна.



Тим часом проти сутенерки порушили кримінальну справу. Свого часу ця молода жінка, розповіли у секторі зв’язків з громадськістю УМВСУ в Івано-Франківській області, була позбавлена батьківських прав, бо не дбала про своїх дітей.

Firtka