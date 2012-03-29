У Києві на хабарі попався чиновник міськадміністрації

Київ. 29 березня. УНІАН. Працівники відділу державної служби боротьби з економічною злочинністю Деснянського райуправління столичної міліції під час отримання хабара затримали посадовця одного зі структурних підрозділів Київської міськдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, за невжиття заходів щодо демонтажу рекламних конструкцій 42-річний чиновник вимагав 2,5 тис. грн.

Проти чиновника прокуратура Деснянського району Києва порушила кримінальну справу за частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).