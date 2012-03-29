У Києві на хабарі попався чиновник міськадміністрації

21:10, 29 березня 2012
Кримінал
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Вимагав 2,5 тис. грн

Київ. 29 березня. УНІАН. Працівники відділу державної служби боротьби з економічною злочинністю Деснянського райуправління столичної міліції під час отримання хабара затримали посадовця одного зі структурних підрозділів Київської міськдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, за невжиття заходів щодо демонтажу рекламних конструкцій 42-річний чиновник вимагав 2,5 тис. грн.

Проти чиновника прокуратура Деснянського району Києва порушила кримінальну справу за частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

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