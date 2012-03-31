На Одещині обікрали аптеку

Одеса. 31 березня. УНІАН. В Одесі співробітники Суворовського райвідділу міліції затримали двох зловмисників, які мали намір реалізувати одеським медикам велику партію медикаментів, викрадених раніше в аптеці райцентру Болград Одеської області.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в області, уточнивши, що оперативники затримали двох 23-річних громадян на вулиці Жоліо Кюрі в Одесі під час профілактичної операції «Батискаф».

Водій автомобіля та його пасажир пояснили, що ці лікарські засоби нібито належать їм, і в Одесі вони мають намір їх реалізувати. Проте звідки в них понад тисяча найменувань медикаментів, жоден із них не міг сказати.

Під час більш уважного огляду ліків у Суворовському РВВС Одеси було виявлено товарну накладну з адресою аптеки в Болграді, а також ім`ям приватного підприємця, який закупив ліки, й відразу ж встановлено, що в ніч з 14 на 15 березня невстановлені особи викрали з аптеки товари загальною вартістю 80 тис. грн.

За фактом крадіжки порушено кримінальну справу, після пред`явлення оперативниками неспростовних доказів зловмисники зізналися в крадіжці й були конвойовані для подальшого розслідування справи до Болградського райвідділу міліції, повідомили у ВЗГ.