На Одещині під час полювання на хижого звіра застрелили школяра

Київ. 2 квітня. УНІАН. На Одещині під час полювання застрелили 13-річного загонича.

Як повідомляє сайт МВС з посиланням на ВЗГ ГУМВС України в Одеській області, до чергової частини Великомихайлівського райвідділу міліції на Одещині надійшло повідомлення про те, що в лісосмузі біля с. Ольгінове Великомихайлівського району області під час полювання на хижого звіра трагічно загинув 13-літній хлопчик, учень 7-го класу однієї з сільських шкіл.

За попередніми висновками судово-медичного експерта, смерть неповнолітнього настала в наслідок отриманого ним вогнепального поранення грудної клітини із мисливської гладкоствольної рушниці 12 калібру, яке йому спричинив з необережності 29-річний місцевий житель, один із учасників полювання.

Як встановлено, всього у полюванні брало участь сім мешканців с Ольгінове, троє з яких були неповнолітніми. Їх залучили до полювання в якості загоничів. Одному з мисливців загиблий доводився племінником.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії та встановлюються обставини події.

Тим часом у рамках даної кримінальної справи, з метою упередження фактів знищення слідів та речових доказів, що вказували б на порушення законодавства окремими учасниками даної події, працівники міліції провели обшуки за місцем їх проживання.

В результаті вжитих заходів вилучено чотири одиниці гладкоствольної мисливської зброї, один нарізний карабіни без відповідних дозвільних документів та цинк з патронами калібру 7,62 мм у кількості 660 штук.

Вилучене направлено на експертизу, за результатами якої буде прийматися рішення про порушення кримінальної справи за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

