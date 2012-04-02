На Прикарпатті дівчина-емо вчинила спробу самогубства

Івано-Франківськ. 2 квітня. УНІАН. В п'ятницю, 30 березня о 22.50 годині в прикарптській Коломиї вчинила спробу самогубства 15-річна дівчинка.



З діагнозом різана рана передпліччя вона звернулась в Коломийську ЦРЛ. А після надання допомоги потерпіла втекла з лікувального закладу.



Як з'ясувалось, дівчина була учасником молодіжного руху Емо.



Довідково. Емо (англ. emo: від англ. emotional — емоційний) — молодіжна субкультура, яка утворилась на базі прибічників однойменного музичного жанру.

Найпоширеніша субкультура серед підлітків 13-17 років (хоча іноді трапляються й старші прихильники). Головне для представників цієї субкультури - емоції. І вони черпають їх звідусіль - із музики, книг, кіно. Часто в емо-музиці переважає крик («скрім»), плач, вереск.

Прихильники емо дуже чутливі, емоційні діти, які виносять протест «сірому, буденному» суспільству. Але, найголовніше, цей протест може бути небезпечним для самих представників цієї субкультури, оскільки носить саморуйнівний характер.

Firtka

