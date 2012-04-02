У Луганську боксер пішов з дитячим пістолетом грабувати аптеку

Луганськ. 2 квітня. УНІАН. У Луганську спійманий місцевий житель, який намагався пограбувати одну з міських аптек, використавши іграшковий пістолет. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Спочатку зловмисник намагався розжалобити і обдурити провізора однієї з аптек Луганська, щоб отримати краплі для очей (він сказав жінці, що «забув» вдома гаманець і запропонував залишити в заставу мобільний телефон). Однак провізор прекрасно знала, що даний лікарський препарат входить до складу наркотичної речовини, які кустарним способом виготовляють наркозалежні особи, тому категорично відмовила хлопцеві.

Коли «покупець» зрозумів, що обман не вдасться, дістав іграшковий пістолет і з його допомогою намагався пограбувати заклад.

На встановлення і затримання розбійника правоохоронці витратили всього кілька годин. Затриманим виявився 25-річний боксер-розрядник, колишній студент Луганського державного педагогічного університету. Раніше зловмисник вже був судимий за грабіж.

Правоохоронці встановили, що вранці в день нападу чоловік купив іграшковий пістолет і відправився в одну з аптек міста. Метою зловмисника було заробити на перепродажі даного лікарського засобу наркозалежним землякам. Зараз йому пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

ngo.donetsk.ua

