На Львівщині депутат сільради попався на хабарі у 320 тис грн

Львів. 4 квітня. УНІАН. На Львівщині затримано депутата місцевої ради Пустомитівського району за одержання хабара під час виділення земельної ділянки поблизу міста Львова.

Як повідомили УНІАН у Державній службі боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області, посадовець вимагав “на лапу” за винесення на розгляд сесії питання про надання дозволу на складання проекту землеустрою відведення земельної ділянки площею більш як пів гектара на прилеглій до міста Львова території та подальшу передачу її у приватну власність.

Наразі посадовець перебуває за гратами.

Прокуратурою Львівської області порушена кримінальна справа щодо одержання хабара в сумі 320 тисяч гривень у доларовому еквіваленті секретарем постійної земельної комісії з питань землекористування та управління земельними ресурсами - депутата місцевої ради Пустомитівського району Львівської області.



