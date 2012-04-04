На Рівненщині знайшли мертвим колишнього працівника СБУ
19:10, 04 квітня 2012Кримінал
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У власному гаражі
Рівне. 4 квітня. УНІАН. В гаражному кооперативі, що на вулиці Чехова у Рівному. знайшли мертвим в автомобілі ВАЗ-2106 35-річного рівнянина Юрія М., який раніше працював в СБУ.
— Там стався нещасний випадок, — повідомила «РВ» Тамара Лисенко, начальник СЗГ УМВСУ. — Водій прогрівав свою машину.
Попередня версія — отруєння чадним газом. Закінчився бензин, а чоловік заснув в автівці. Зараз судово-медичний експерт проводить розтин його тіла.
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