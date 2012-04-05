На Кіровоградщині чоловік живцем спалив свою співмешканку

Кіровоград. 5 квітня. УНІАН. На Кіровоградщині чоловіка, який живцем спалив свою співмешканку, засуджено до 12 років позбавлення волі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Трагедія сталася в одному з сіл Гайворонського району влітку 2010 року. Туди 32-річний житель Харківської області зі своєю співмешканкою приїхали вирішити питання зі спадщиною, яку жінка отримала після смерті своїх батьків. Ввечері того ж дня вони відзначали приїзд у знайомих.

Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, між чоловіком та жінкою виник конфлікт ще в гостях, вже вдома у пориві гніву співмешканець облив жертву етиловим спиртом та підпалив.

Зрозумівши, що накоїв, чоловік взявся гасити вогонь та викликав швидку допомогу. Потерпілу з опіками 55% м’яких тканин усього тіла було доставлено до лікарні. Зловмисника працівники Гайворонського райвідділу міліції затримали на місці злочину.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.3 ст.15 та п.4 ч.2 ст.115 ККУ (замах на вбивство з особливою жорстокістю). Через місяць потерпіла померла в обласній лікарні, а слідчі перекваліфікували дії обвинувачуваного на «умисне вбивство з особливою жорстокістю».

Справа пройшла декілька судових інстанцій. У результаті Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ касаційну скаргу засудженого не задовольнив і залишив вирок апеляційного суду без змін (12 років в’язниці).