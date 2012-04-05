Через помилку лікаря дитина перейшла у вегетативний стан

Херсон. 5 квітня. УНІАН. У Херсоні медик притягується до кримінальної відповідальності за неправильне лікування 2-річного пацієнта.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, прокуратурою Дніпровського району м. Херсона проведено перевірку за фактом неналежного виконання своїх професійних обов`язків лікарем комунальної установи «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня».

Розслідуванням встановлено, що медичний працівник при обстеженні 2-річної дитини допустив істотні помилки і обрав неправильну тактику при лікуванні.

В результаті медична допомога призвела до тяжких ускладнень здоров`я хлопчика.

За інформацією прокуратури, 2-річна дитина з опіком стравоходу, який вона дістала у травні 2011 року, проковтнувши миючий засіб, була госпіталізована до Херсонської дитячої обласної лікарні. Лікарі зробили фіброгастродуоденоскопію і поклали дитину у відділення хірургії. 21 червня 2011 року, під час обстеження, у хлопчика лопнув стравохід. Малюка екстрено прооперували. Через 5 днів після операції дитина впала в кому (у неї стався набряк мозку). Через місяць перебування в комі дитина перейшла у вегетативний стан.

Відтоді малюк переніс кілька операцій, проте вивести його з вегетативного стану медики так і не змогли. На думку експертів, залучених прокуратурою, нинішній стан дитини став результатом неправильного хірургічного втручання.

За результатами перевірки слідчим Дніпровського райвідділу міліції в м. Херсоні УМВС у Херсонській області порушено кримінальну справу за цим фактом.

Проводиться досудове слідство.