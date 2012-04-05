Кожні сорок шість хвилин в Україні черговий самогубця

Київ. 5 квітня. УНІАН. Українська молодь все частіше йде з життя добровільно

Вранці сімнадцятирічний Антон М., піднявся на дах дев'ятиповерхового будинку, розбігся і стрибнув вниз. Він помер одразу.

Трагедія сталася в одному з районів Харкова десять років тому, всього за тиждень до випускних іспитів у школі. Одні говорили, що його кинула дівчина, інші розповідали, що так на нього вплинуло розлучення батьків...

Версій багато, але всі вони, навіть через десять років, здаються неймовірними. Усього кілька тижнів відокремлювали Антона від початку "золотих" років - студентського життя.

Торік експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я ООН опублікували доповідь, в якої повідомлялось, що в рік на планеті фіксується близько 1 мільйона самогубств, тобто кожні 40 секунд у світі хтось зводить рахунок з власним життям. І якщо в 70-і роки минулого століття щорічно цей світ добровільно покидало близько півмільйона людей, то до 2020 року ВОЗ прогнозує півтора мільйона випадків на рік.

Згідно з доповіддю ВОЗ найбільше число самогубств відбувається в країнах Східної Європи. Україна не є серед них лідером, але й не замикає перелік даного списку. У 2004 році наша країна займала 11-е місце в світі за кількістю самогубств. У 2011 - вона посіла 13-е місце.

Найбільший сплеск суїцидів в Україні був зафіксований на початку 90-х. Так, наприклад, 1995 року на 100 тис населення припадало майже 30 самогубств. З 2000 року в Україні намітилася тенденція до зниження рівня самогубств, але разом з тим почала зростати кількість суїцидів у молодіжному середовищі (вік від 15 до 29 років).

За даними МНС зараз в Україну здійснюється близько 20 суїцидів на кожні 100 000 чоловік. Це менше, ніж, наприклад, в економічно благополучних Фінляндії (37/100 тис. населення), Швейцарії (34/100 тис.), Австрії (31/100 тис.), Угорщині (27/100 тис.), Норвегії (24 / 100 тис.). Але це на порядок більше, ніж у бідних країнах Африки, бідної Латинській Америці, мусульманських державах.

Однак, якщо в Європі велика частина скоєних суїцидів припадає на доросле покоління - переважно чоловіків у віці 55 років і старше. У нашій країні на частку молодих людей відсоток самогубств набагато вище, ніж серед старшого покоління.

Найбільший рівень смертності в результаті завершених суїцидів зафіксований у промислових регіонах Східної України (в середньому 33,6 на 100 тис. населення) і в районах, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (в середньому 34,5).

Однак, соціологи стверджують, що офіційна статистика самогубств значно нижче реальних цифр (в 2-4 рази), оскільки в неї потрапляють тільки явні випадки. Також ніким не фіксуються випадки невдалих спроб, яких у 7-10 разів більше.

Найчастіше спроби самогубства в Україну здійснюють жінки, проте летальні випадки частіше випадку більше фіксуються у чоловіків. Справа в тому, що жінки вибирають більш "гуманні", на їхній погляд способи, ніж чоловіки. Наприклад, ковтають пігулки. Тому вони і виживають частіше. А представники ж сильної половини вдаються до більш "ефективних" засобів - викидаються з вікон, вішаються, кидаються під потяг.

"До нас якось потрапила зовсім молоденька дівчина, яка, посварившись з хлопцем, наковталася пігулок. Ми її ледве відкачали. Промили шлунок самим товстим зондом, який ми могли знайти, щоб надалі не кортіло "- загадує Олександр Заїка, лікар харківської "швидкої ".

З

а його словами, майже 95% таких "клієнтів" більше спроби накласти на себе руки не повторюють. суїцид 1 З подібним діагнозом кілька років тому в лікарню потрапив двадцятидворічний киянин Іван П. Відкривши батьківську аптечку він з'їв всі таблетки. Лікарі зуміли його врятувати, але пошкодження свого організму він завдав непоправні.

"Він знаходився в комі майже тиждень. Був на грані життя і смерті. Він вижив, але у нього серйозно постраждали життєво важливі органи - підшлункова, печінка і нирки. Йому тепер все життя сидіти на суворій дієті "- розповіла його двоюрідна сестра Оксана Маркевич.

Сам Іван воліє про цю історію більше не згадувати. "Зараз у мене все в порядку. Є дівчина, збираємося одружитися, у нас великі плани на щасливе і довге життя "- заявив він у телефонній розмові.

"Причин для подібних рішень безліч: відсутність роботи, самотність, депресія, низька свідомість власного життя" - перераховує психолог Олена Довга. За її словами, у багатьох випадках приводом суїцидальної поведінки у молоді може спроба наслідувати поведінковим образам, демонстрованих по телебаченню.

Перше місце, за даними міжнародної організації ЮНІСЕФ, у прийнятті рішень про скоєння самогубства, займає відсутність роботи та навчання. Як зазначають в цій організації, переважна кількість молодих самогубців походили з "груп населення, що знаходяться на маргінальному положенні, що проживають, переважно, в селах, селищах міського типу і малих містах, в регіонах з низькими темпами економічного розвитку", а також з родин "слабо соціально адаптованих ".

Серед самогубців "пальма першості" - у представників безробітної молоді, за ними - учні, і на третьому місці - робітники. Рівень самогубств у молодіжному середовищі найнижчий серед студентів. Причому майже 50% з цієї категорії громадян приймали алкоголь і наркотики. Життя як диво На жаль, в Україні ця проблема не вивчається на належному рівні.

У нашій країні за підтримки держави намагалися створити аналогію американської служби 911 - 112. Планувалося, що ця служба буде не лише екстрено реагувати на надзвичайні ситуації, але й надавати психологічну допомогу громадянам. Однак, ідея, незважаючи на колосальні кошти, влиті в її створення, провалилася. За даним телефоном можна подзвонити і розповісти про складну ситуацію, однак доля тих, що дзвонили, на жаль, не відслідковуються, і немає навіть приблизних даних, скільком людям допомогла така телефонна підтримка.

Є проблема і регіональна: в селах, невеликих депресивних містечках психологи і тим більше психотерапевти - досить екзотичні професії. Але саме в таких місцях потрібні ці спеціалісти. Бо часом родичі не завжди можуть помітити зміну в настрої близької їм людини.

ТСН