На Львівській митниці затримали контрабанду стероїдів

Львів. 5 квітня. УНІАН. 4 квітня у Міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» працівники Львівської митниці затримали контрабандну партію медичних препаратів – класичні стероїди «Nandrolone Decanoate».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці.

Як зазначається у повідомленні, громадянин України, прямуючи автомобілем «Рено-Мастер» з приватної поїздки з Республіки Польщі, під час письмового декларування заявив про те, що переміщує через кордон лише особисті речі та не має будь-якого вантажу, забороненого для ввезення на митну територію України.

«Під час перевірки заявлених даних у вантажному відділенні автомобіля, в валізі для особистих речей працівники митниці виявили незадекларовані 730 упаковок класичного стероїда «Nandrolone Decanoate» (по 2 ml. в упаковках грецького виробника)», - інформує прес-служба митниці.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 340 Митного кодексу України. Вартість предметів правопорушення буде визначено додатково. Їх вилучено до рішення суду.