В Одесі скоєно розбійний напад на ювелірів

16:01, 05 квітня 2012
Кримінал
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Оголошено план «перехоплення»

Одеса. 5 квітня. УНІАН. Сьогодні в районі 5-ї станції Великого Фонтану обласного центру двоє злочинців скоїли розбійний напад на працівника ювелірного заводу і викрали кейс з демонстраційними зразками золотих виробів.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в області.

Як уточнили в міліції, напад стався у провулку Топольського, коли кейс з коштовностями було перенесено з офісу до легкового автомобіля, де він перебував під охороною одного з двох працівників ювелірного заводу.

У цей момент до машини підбігли два зловмисники, прозвучав пістолетний постріл, і невстановлені особи, вирвавши їх рук пораненого співробітника заводу кейс, зникли з місця злочину на легковій автівці червоного кольору.

У місті оголошено міліційний план «перехоплення», пошуки злочинців тривають.

За даним фактом порушено кримінальну справу, згідно зі ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

 

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