Жертва ґвалтівників Оксана Макар потрапила до "Вікіпедії"

Київ. 5 квітня. УНІАН. Резонансна справа про зґвалтування і звіряче вбивство Оксани Макар, яка облетіла півсвіту, потрапила до "Вікіпедії".

Інформація про злочин була розміщена на сторінці російськомовної версії енциклопедії.

У статті "Згвалтування та вбивство Оксани Макар" йде мова про усі біди, які довелося пережити дівчині, а також вміщено посилання на джерела, де згадується про жертву миколаївських ґвалтівників.

Зараз в енциклопедії ця стаття існує на чотирьох мовах: англійській, російській, українській та турецькій.

Окрім того у "Вікіпедії" можна ознайомитися й з інформацією про трьох ґвалтівників, а також дізнатися більше про мітинги в Україні у підтримку Оксани Макар.

24 канал