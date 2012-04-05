На Закарпатті промишляють псевдоподатківці

Ужгород. 5 квітня. УНІАН. Відділ внутрішньої безпеки при ДПC у Закарпатській області УВБ ДПC України інформує про можливі шахрайські дії невстановлених осіб стосовно суб’єктів підприємницької діяльності.

Зокрема, посадовим особам та власникам ряду торгових закладів можуть надходити телефонні дзвінки від особи, яка представляється працівником державної податкової служби Закарпатської області та просить надати їй безоплатно той чи інший товар і в цей же час повідомляє, що особисто з’явитись не може, а підійде від її імені інша особа і щоб цій особі передали цей товар.

У зв’язку з наведеним вище та з метою запобігання вчиненню працівниками органів Державної податкової служби Закарпатської області будь-яких протиправних дій, в тому числі корупційного характеру, просимо Вас повідомляти про такі факти до відділу внутрішньої безпеки при ДПС у Закарпатській області УВБ ДПС України за номером телефону (0312) 61-51-67.

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