В Івано-Франківську голова сільради побив продавця магазину

Івано-Франківськ. 5 квітня. УНІАН. Прокурором області порушено кримінальну справу стосовно сільського голови однієї із сільських рад Городенківського району Івано-Франківської області.

Встановлено, що сільський голова перебуваючи в одному із магазинів м.Івано-Франківська безпричинно, грубо порушуючи громадський порядок, спровокував конфлікт із продавцем крамниці. Більш того, спробував свою «перевагу» відзначити за допомогою кулаків. Як наслідок – продавець отримав тілесні ушкодження, а робота громадського закладу була зірвана.

Стосовно сільського голови прокурором області 2 квітня порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.296 КК України. Слідство у справі триває.

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