Призначено нового прокурора Донецька

Донецьк. 10 квітня. УНІАН. Новим прокурором м. Донецька призначений старший радник юстиції Ігор Сагунов.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, І.Сагунов народився в 1963 році в м. Макіївка Донецької області. В органах прокуратури працює з 1992 року. У різний час обіймав посади прокурора Буденнівського району м. Донецька, заступника прокурора м. Макіївки і м. Донецька.

З 2005 по 2006 працював в апараті прокуратури Донецької області. З 2006 року очолював прокуратуру Ворошиловського району м. Донецька. На посаду прокурора м. Донецька призначений наказом генерального прокурора України від 5 квітня.

У прес-службі уточнили, що прокурор Донецької області Володимир Вишинський уже представив нового прокурора особовому складу прокуратури Донецька. У прес-службі також уточнили, що колишній прокурор м. Донецька Олександр Ольмезов призначений старшим помічником генерального прокурора України з особливих доручень.