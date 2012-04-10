Адвокат: «Доктор Пі» порізав собі вени

Львів. 10 квітня. УНІАН. Андрій Слюсарчук, відомий як «Доктор Пі», намагався покінчити життя самогубством у Львівському СІЗО. Про це повідомила адвокат Слюсарчука Наталія Романик, передає Zaxid.net.

За її словами, Андрій Слюсарчук, перебуваючи у СІЗО, порізав собі вени лівої руки. Спробу самогубства помітили працівники СІЗО і зупинили «Доктора Пі», зазначила адвокат, додаючи, що зараз стан її клієнта є вкрай важким, він скаржиться на болі в голові, і в нього тремтять руки та ноги.

Окрім того, Наталія Романик зазначила, що, всупереч українському законодавству, слідчий не дає їй можливості зустрічатися з Андрієм Слюсарчуком.

Водночас речник управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області Мирослав Демків спростував цю інформацію. «Я можу ствердно сказати, що за час свого перебування у слідчому ізоляторі ув’язнений Слюсарчук спроб самогубства не робив», - повідомив він.

Щодо перешкод, які нібито чиняться адвокатові Андрія Слюсарчука щодо зустрічей із клієнтом, Мирослав Демків зазначив: «Слюсарчук перебуває під слідством, він рахується за судом, і всі зустрічі відбуваються за письмовим дозволом органу, за яким він рахується. Якщо адвокат має такий дозвіл, то в працівників СІЗО немає підстав, такого не буває, щоб йому могли не надати зустрічі».