У Вінниці «замінували» залізничний вокзал

Вінниця. 10 квітня. УНІАН. У Вінниці через «замінування» залізничного вокзалу евакуйовували близько 350 пасажирів.

Як поінформували УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області, повідомлення про замінування приміщення вокзалу надійшло від невідомого чоловіка вчора, 9 квітня, о 20.15 до чергової частини обласного управління міліції.

У зв’язку з цим робота вокзалу була зупинена на півтори години, зазначили в міліції.

За їх даними, через кілька хвилин після отримання повідомлення на місці надзвичайної події працювали служби оперативного реагування міліції, МНС, «швидка допомога».

З приміщення залізничного вокзалу було евакуйовано близько 350 пасажирів, які очікували свого потягу, та 30 працівників вокзалу.

Рух потягів не припинявся та здійснювався через найбільш віддалену від приміщення вокзалу колію.

Працівники вибухотехнічної служби науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС упродовж 1,5 години ретельно обстежували усі приміщення вокзалу. До пошуків вибухівки залучили кінологічну службу міліції зі спеціально навченими службовими собаками, однак спеціалістами нічого небезпечного знайдено не було.

За даним фактом працівниками лінійного відділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 259 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності». Наразі встановлюється сума завданих збитків.

За таке неправдиве повідомлення невідомому загрожує покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п`яти років. За повторне «замінування» людина може потрапити за грати на строк від 2 до 7 років.

За телефонні розваги дітей відповідальність нестимуть їх батьки, зазначили в міліції.