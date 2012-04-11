У Донецькій області ліквідували масштабну групу рейдерів
Захоплювали підприємства
Донецьк. 11 квітня. УНІАН. У Донецькій області податківці поклали край діяльності масштабної групи рейдерів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби в Донецькій області.
За словами керівника ДПС в Донецькій області Вадима Бондаренка, викрита група осіб, яка спеціалізувалася на рейдерському захопленні виробничих підприємств області з метою їх подальшого використання в своїй злочинній діяльності.
Шляхом різних махінацій група створила ланцюг з реально діючих і фіктивних підприємств, які фактично підкорялися одному громадянину.
Слідством встановлено, що до складу групи входило 160 підприємств. Діяльність групи була спрямована на безпідставне формування податкового кредиту при здійсненні операцій з нерухомістю та іншими товарно-матеріальними цінностями.
«При проведенні вказаних операцій використовувалися лише підконтрольні групі підприємства. В результаті незаконної діяльності вказаною групою була незаконно заявлена до відшкодування сума ПДВ в розмірі понад 100 млн. грн», - сказав В.Бондаренко.
Він відзначив, що стосовно організатора злочинної групи і його спільників порушено 8 кримінальних справ за фактами ухилення від сплати податків і спроби привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.