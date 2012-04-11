На сільському цвинтарі знайшли 173 артилерійські снаряди

Кіровоград. 11 квітня. УНІАН. У Кіровоградській області піротехніки виявили на території цвинтаря 173 артилерійських снаряди німецького виробництва часів Другої світової війни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМНС в Кіровоградській області.

Інформація про 20 вибухонебезпечних предметів, виявлених на цвинтарі, надійшла від жителів села Попельнасте Олександрійського району.

Снаряди до половини перебували на поверхні землі. Обстеживши територію міношукачами, піротехніки виявили під шаром ґрунту ще 153 боєприпаси.

Вибухонебезпечні предмети піротехніки знешкодили на спеціальному майданчику за селом.