СБУ звинувачує нардепа Шепелева у розкраданні коштів НБУ



Київ. 11 квітня. УНІАН. СБУ встановила причетність народного депутата України Олександра Шепелева до розкрадання понад 315 млн грн державних коштів рефінансування Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Іван Дерев’янко.

Він нагадав, що у минулому році тодішній голова СБУ Валерій Хорошковський повідомляв про причетність до незаконних оборудок з банківськими грошима одного з народних депутатів і про необхідність позбавлення його депутатської недоторканості для притягнення до кримінальної відповідальності.

Однак ім’я цього депутата В.Хорошковський тоді не назвав, зазначив І.Дерев’янко. «Це – народний депутат Шепелев Олександр Олександрович», - сказав І.Дерев’янко, зауваживши, що на сьогоднішній день СБУ ще не направляла подання до ВР про позбавлення його недоторканності, «але це питання тепер стоїть на порядку денному» (О.Шепелев обраний до Верховної Ради від БЮТ – УНІАН).

За словами начальника ГСУ, кримінальна справа проти О.Шепелева була порушена 22 лютого 2011 року. «Відомості про його причетність до скоєння злочину були з самого початку розслідування справи, на тепер зібрано достатньо доказів», - сказав І.Дерев’янко, зауваживши при цьому у відповіді на уточнююче запитання, що роль О.Шепелева в оборудці була як співорганізатора.

В контексті сказаного посадовець СБУ висловив сподівання, що українські законодавці дослухаються до ініціативи Президента і скасують «депутатський імунітет».

Він також зазначив, що причетність народного депутата до розкрадання коштів НБУ була встановлена в рамках розслідування кримінальної справи про розкрадання державних коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за участю власника банків Європейський», «Національний стандарт» та «Володимирський» Павла Борулька.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня в СБУ заявили про завершення слідства у кримінальній справі щодо розкрадання державних коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в сумі 620 млн. грн.