На Прикарпатті село пішло "стінкою" на село

Івано-Франківськ. 11 квітня. УНІАН. Днями добровільно здався правоохоронцям збіглий від слідства учасник масової бійки в селищі Перегінське Рожнятівського району.



У ніч з 8 на 9 січня 2010 року в Перегінську відбулося грандіозне побоїще, коли група мешканців Небилова приїхала на кількох автомобілях і била всіх підряд, хто потрапляв їм під руку. В ході слідства були визнані потерпілими 16 місцевих жителів, в основному юного віку.



Їх кривдників притягнули до кримінальної відповідальності, але двом жителям Небилова вдалося більше двох років переховуватися від слідства.



32-річний утікач, який третього квітня з’явився в міліції з повинною, повідомив, що після того, як правоохоронці почали розслідувати обставини масового побоїща, він виїхав у Приморський край.



Там із бригадою лісорубів валив ліс. Але з часом чоловік зрозумів, що весь вік втікати від долі не зможе (тим більше, що вдома залишилися дружина та двоє малолітніх дітей), і вирішив добровільно здатися. Його молодший на два роки брат уже відбув покарання за участь у тій бійці й повернувся додому.



До слова, в лютому прийшов із повинною в міліцію ще один небилівець, який теж переховувався від слідства за участь у подіях дворічної давнини. Обох молодих чоловіків заарештували, бо їх звинувачують у заподіянні 19-річному хлопцеві тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок чого той став інвалідом.

Firtka