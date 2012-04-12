В Карпатах знайшли тіло зниклого ще минулого року студента

Івано-Франківська область. 11 квітня. УНІАН. В Яремче знайшли труп студента Київського національного економічного університету, який зник безвісти ще наприкінці минулого року.



Дев’ятнадцятирічний уродженець Житомира Віталій Іванов покинув навчання і зник у невідомому напрямку в середині грудня. Останній раз він виходив на зв’язок із батьками 18 грудня.



Через оператора стільникового зв’язку встановили, що дзвінок було зроблено з Яремче. Крім того, працівники міліції, до яких звернулися батьки студента із заявою про зникнення сина, з’ясували, що Віталій Іванов ночував з 16 на 17 грудня в готелі в Івано-Франківську.



Правоохоронці здійснювали активні розшукові заходи, фото зниклого студента були в кожному відпочинковому чи розважальному закладі та магазині курортної зони, пишуть Вікна.



Також оголошення про розшук Віталія транслювали по телебаченню та радіо.Але минав час, а про місцезнаходження хлопця не було жодної інформації.



І ось, коли зійшов сніг, на його тіло натрапили туристи. Студент лежав в улоговині за якихось... сто метрів від людського житла.

Firtka