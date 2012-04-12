За неявку до суду – штаф

Київ. 12 квітня. УНІАН. Верховна Рада України планує встановити штраф за неприбуття на засідання суду в разі, якщо особа проігнорувала без поважних причин такий виклик.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну статтю проекту нового Кримінального процесуального кодексу проголосували 264 народних депутати.

Відповідною статею передбачено, що якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому цим кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення.

Зокрема, від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, судді, суду.

Передбачено також, що в низці випадків до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого може бути застосовано привід. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.

Інша стаття визначає лише 8 поважних причин, коли особа може не прибути на виклик.

Зокрема, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: затримання, тримання під вартою або відбування покарання; обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров`я у зв`язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; смерть близьких родичів, членів сім`ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; несвоєчасне одержання повістки про виклик; інші обставини, які об`єктивно унеможливлюють з`явлення особи на виклик.