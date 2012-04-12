На Хмельниччині жінку паралізувало після укусу чупакабри

Хмельницький. 12 квітня. УНІАН. Із 2 квітня в реанімації Хмельницької обласної лікарні лежить 22-річна Вероніка Сугак. Вона в комі, підключена до апарата штучного дихання. Час від часу повіки самовільно відкриваються, погляд розсіяний.

— У неї полірадикулоневрит — захворювання нервової системи — і запалення головного мозку, — каже завідувач відділення Микола Бесараба, 68 років. — Сказ поки що не підтверджую, але й не виключаю. Аналізи на весь спектр інфекцій направили в Київ.

24 березня у Вероніки Сугак раптово підвищилася температура. Подумала на грип, однак за кілька днів паралізувало ліву руку. У Новоушицькій райлікарні запевнили, що це ускладнення після грипу. За кілька днів паралізувало правицю. Жінку відправили в Хмельницький. Зараз доба лікування коштує родині 4 тисячі гривень.

Вероніка Сугак родом із села Березівка Новоушицького району. Вранці 1 серпня 2011 року на автобусній зупинці на неї напала невідома тварина, подібна до собаки й вовка. Відкусила на правиці середній палець та мізинець, погризла руки, ноги, живіт і обличчя. З голови зняла скальп. Жінку врятував мисливець, який 10 разів вистрелив по тварині картеччю 16-го калібру. Місцеві називали звіра чупакаброю. Ветеринари відрізали йому голову, виявили сказ. Тварину не змогли класифікувати, тіло спалили. Покусаній зробили комплекс щеплень від сказу.

Вероніка живе з братом 16-річним Сергієм. Їхні батьки розлучені, мати на заробітках за кордоном.

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