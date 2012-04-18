У Криму підліток побив і зґвалтував 50-річну жінку

10:11, 18 квітня 2012
Кримінал
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15-річного збоченця затримали

Крим. 18 квітня. УНІАН. 15-річний підліток з Криму з 40-річним спільником намагалися обікрасти свою знайому. Після того, як вона відмовилася віддати злодіям цінні речі та гроші, молодий хлопець познущався з жінки та зґвалтував її неприроднім способом.

Потерпіла і зловмисники проживають в одному районі і добре знайомі між собою. Незважаючи на різницю у віці, представники сильної половини - 15-річний підліток і 40-річний чоловік неодноразово разом випивали, знаходячи спільні теми для розмови.

Увірвавшись вночі у нетверезому стані до 50-річної знайомої в дім, підозрювані довго знущались над господаркою, вимагаючи гроші. На пояснення потерпілої про те, що в неї нічого немає, зловмисники били її палицею, погрожували повісити на люстрі. Так і не добившись бажаного результату, молодший із зловмисників зґвалтував жінку неприродним способом, після чого обидва пішли.

З переламаними ребрами потерпіла добралася до своєї родички і звернулася за допомогою. Остання негайно повідомила про подію в міліцію. Через кілька годин місце знаходження підозрюваних було встановлено, а самі вони були затримані.

На сьогоднішній день зловмисники заарештовані, їм пред'явлено звинувачення за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України, поєднаний з проникненням у житло. Після необхідних експертиз буде вирішено питання про перекваліфікацію складу злочину на ч.4 ст.187. Неповнолітньому також буде інкримінована ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України.

Gazeta.ua

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