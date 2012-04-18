На держпідприємстві роками підпільно виготовляли вогнепальну зброю

Запоріжжя. 18 квітня. УНІАН. У Запоріжжі на державному підприємстві 17 років нелегально випускали вогнепальну зброю – пістолети для близького бою «Хортиця 125» і «Хортиця 76М».

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, «працівники спецміліції порушили кримінальну справу за фактом незаконного виготовлення і зберігання зброї».

За даними ВЗГ, підставою для порушення цієї кримінальної справи стала перевірка, проведена на місцевому держпідприємстві після виявлення на його території арсеналу зброї з 81 пістолета «Хортиця», запасних магазинів до пістолетів, а також шомполів і калібраторів для патронів.

«Пістолети і «арсенал» до них були направлені на дослідження в експертно-криміналістичний центр при ГУМВС України в Запорізькій області, де після проведення ряду експертиз було зроблено висновок, що вилучені предмети є нарізною короткоствольною вогнепальною зброєю, виготовлені промисловим способом і придатнім до здійснення пострілу. Під час перевірки були опитані працівники підприємства, що брали участь у виготовленні і зберіганні виявлених пістолетів, і було встановлено, що роботи з розробки і виготовлення зразків пістолетів «Хортиця 125» і «Хортиця 76М» розпочалися з 1995 року. При цьому керівництво підприємства не надало правоохоронцям інформації про точну кількість виготовленої продукції. Міліціонери також встановили, що зброя зберігалася і виготовлялася без передбаченого законодавством дозволу», - повідомили в міліції.

На сьогодні слідчим відділення спеціальної міліції ГУМВС у Запорізькій області порушено кримінальну справу за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України – «Носіння, зберігання, виготовлення, ремонт, передача або збут вогнепальної зброї», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, 55 пістолетів «Хортиця» калібру 9 мм, 26 пістолетів «Хортиця» калібру 5,6 мм і 52 магазини до них були виявлені працівниками спецміліції ГУ МВС України в Запорізькій області 12 квітня на території одного з місцевих державних виробничих підприємств.