На Хмельниччині школярка покінчила життя самогубством
Мотиви з’ясовують
Хмельницький. 18 квітня. УНІАН. На Хмельниччині неповнолітня дівчина звела рахунки зі своїм життям через повішання. Мотиви такого вчинку поки не відомі
18 квітня близько шостої години ранку в Шепетівці, до районого відділку міліції надійшло повідомлення про те, що сімнадцятого квітня, ввечері о 19 годині 45 хвилин в м. Шепетівка по вулиці Проспект Миру 30/5 виявлено тіло громадянки Хмариної Олени Олександрівни 04.12.1996 року народження, яка скоїла самогубство через повішання - про це портал ye.ua повідомили в прес-службі МНС України у Хмельницькій області. Наразі працівники міліції встановлюють мотиви такого вчинку.
Початок весни на Хмельниччині ознаменувався низкою трагічних випадків, пов’язаних з самогубствами. Їх чорна хвиля бере початок з 26 січня. Вранці того дня Марина Кашпрук з села Грицики на Красилівщині збиралася до школи. Дівчина через хворобу пропустила кілька днів навчання. Тож перед школою пішла до фельдшерки по медичну довідку.
Тоді її востаннє і бачили живою... Наскільки стало батьки, рідні і навіть учні стверджували, що 14-річна Марина Кашпрук накинула на шию зашморг через знущання у школі.