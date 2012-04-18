Матір зарубала 46-річного сина

Хмельницький. 18 квітня. УНІАН. Смертний гріх пенсіонерки у страсний тиждень виправдовує усе село. Люди постали на її захист, бо ж протягом останніх п‘яти років спостерігали невеселе життя односельчанки.

Трагедія сталася через багаторічні знущання сина-пияка над беззахисною пенсіонеркою, у якої врешті-решт увірвався терпець…Її 46-річний син розлучився із дружиною та повернувся у батьківську хату. Замість стати надійною підтримкою материнської старості, став її соромом.

Залежний від алкоголю чоловік постійно вимагав від матері купувати йому оковиту. Коли зароблені на випадкових роботах синові кошти закінчувались, пенсіонерка змушена була витрачати на згубне зілля власні гроші. Якщо спочатку син буйствував тільки під «градусом», то з часом брутальна поведінка стала для нього звичною й на тверезу голову. Декілька разів матір змушена була звертатись по допомогу у Кам‘янець-Подільський райвідділ міліції чоловіка притягували до адміністративної відповідальності. Але материнське серце не камінь і наступного ж дня жінка знову приходила до правоохоронців уже з проханням не карати сина за проступок.

Односельці стверджують, що підозрювана часто шукала нічного прихистку у сусідів, адже нетверезий син погрожував їй вбивством. Чому і за яку провину — знав тільки він.

Того дня чоловік ще зранку тероризував стареньку матір, ходячи за нею обійстям із сокирою у руках та розповідаючи, як буде її вбивати. Коли під обід отруєний алкоголем організм потребував чергової дози хмелю, потерпілий із занесеною над головою матері сокирою вимагав у неї горілки. Саме у цей час на гостину до нього навідались товариші, звісно, не з пустими руками. Аж надвечір пияки розійшлись домівками, а господар так напився, що залишився спати прямо у літній кухні. Там він і помер — не своєю смертю. Перелякана та втомлена від постійного страху жінка взяла сокиру та вдарила сина по голові.

Згідно статті 115 Кримінального кодексу України «Навмисне вбивство», пенсіонерці загрожує до 15 років позбавлення волі.

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